Евгений Плющенко встал на защиту Аделины Сотниковой

Тренер девушки Евгений Плющенко сообщил, что у девушки серьезная травма. Многие именитые спортсмены высказали мнение, что на этом спортивная карьера Аделины завершится, но Плющенко возмущен такими разговорами.«Я в свои 34 прошел 15 операций, мой тренер в меня верил, когда никто в меня не верил и всем было смешно, но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным завоевали четыре Олимпийские медали в четырех последних Олимпиадах для России, для нашей великой спортивной державы! И пусть сейчас не самый легкий период в твоей жизни и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания-Олимпийская чемпионка! Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на нее! Аделиночка, я знаю как это сложно, сам проходил это! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской!» - высказался Евгений.Стоит отметить, что Сотникова перешла к Евгению Плющенко в апреле и надеется на завоевание новых высот с ним.