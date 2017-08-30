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Евгений Плющенко встал на защиту Аделины Сотниковой

Сегодня, 13:30
На днях появилась информация о том, что фигуристка Аделина Сотникова не будет выступать в сезоне 2017-2018.

Евгений Плющенко встал на защиту Аделины Сотниковой
Тренер девушки Евгений Плющенко сообщил, что у девушки серьезная травма. Многие именитые спортсмены высказали мнение, что на этом спортивная карьера Аделины завершится, но Плющенко возмущен такими разговорами.

«Я в свои 34 прошел 15 операций, мой тренер в меня верил, когда никто в меня не верил и всем было смешно, но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным завоевали четыре Олимпийские медали в четырех последних Олимпиадах для России, для нашей великой спортивной державы! И пусть сейчас не самый легкий период в твоей жизни и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания-Олимпийская чемпионка! Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на нее! Аделиночка, я знаю как это сложно, сам проходил это! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской!» - высказался Евгений.

Евгений Плющенко встал на защиту Аделины Сотниковой


Стоит отметить, что Сотникова перешла к Евгению Плющенко в апреле и надеется на завоевание новых высот с ним.

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Ключевые слова: Евгений Плющенко, Аделина Сотникова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Top-Antropos.com

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