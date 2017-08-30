Марина Федункив хочет усыновить "солнечного" ребенка

«Мне хотелось бы усыновить «солнечного» ребенка. Здоровых детей все хотят, но ведь каждый имеет право на счастье. Понимаете, взять ребенка прямо сейчас, тем более «солнечного» ребенка, который нуждается в постоянной заботе и ласке, – это значит закончить карьеру в ту же минуту. Для галочки я этого делать не хочу, вот еще немного состарюсь и задумаюсь над этим вопросом серьезно», - делится женщина.
По словам Марины, с супругом они решили расстаться из-за того, что чувства уже угасли и нет смысла просто терпеть друг друга.