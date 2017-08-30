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Марина Федункив хочет усыновить "солнечного" ребенка

Сегодня, 14:02
На днях преданных поклонников актрисы Марины Федункив шокировала новость о ее разводе с супругов Михаилом.

Марина Федункив хочет усыновить "солнечного" ребенка
Пара прожила вместе 13 лет, но они так и не стали родителями. Теперь же 44-летняя Марина задумывается об усыновлении ребенка из детского дома.

«Мне хотелось бы усыновить «солнечного» ребенка. Здоровых детей все хотят, но ведь каждый имеет право на счастье. Понимаете, взять ребенка прямо сейчас, тем более «солнечного» ребенка, который нуждается в постоянной заботе и ласке, – это значит закончить карьеру в ту же минуту. Для галочки я этого делать не хочу, вот еще немного состарюсь и задумаюсь над этим вопросом серьезно», - делится женщина.

Марина Федункив хочет усыновить "солнечного" ребенка


По словам Марины, с супругом они решили расстаться из-за того, что чувства уже угасли и нет смысла просто терпеть друг друга.

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Ключевые слова: Марина Федункив

Количество просмотров: 5 135
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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