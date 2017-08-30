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Юлия Липницкая может занять руководящую должность в ресторане быстрого питания

Сегодня, 14:26
На днях общественность шокировала новость о завершении спортивной карьеры фигуристки Юлии Липницкой.

Юлия Липницкая может занять руководящую должность в ресторане быстрого питания
Мама 19-летней спортсменки заявила, что это решение было принято еще весной, после того как Юлии пришлось три месяца лечиться от анорексии. Теперь же одна известная сеть ресторанов быстрого питания готова взять девушку на работу на руководящую должность.

«Приглашаем вас на работу в позиции директора по продукту «Чикен филе». Компания уверена, что вы полностью соответствуете ценностям нового бургера с диетической куриной грудкой», - написано в официальном письме, отправленном Липницкой.

Юлия Липницкая может занять руководящую должность в ресторане быстрого питания


Юлия пока никак не прокомментировала данную информацию, да и о завершении карьеры от нее лично никаких комментариев не поступало.

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Ключевые слова: Юлия Липницкая

Количество просмотров: 5 395
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, ВКонтакте

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