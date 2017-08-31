Никита Пресняков жестко ответил критикам

«Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, то смысл что-то вообще писать? Как правильно выразился тут кто-то: «Я же не иду к Баскову в «Инстаграм» и не поливаю его грязью за то, что он не скримит и гроулит». (…) Я такой, и такая моя музыка, на Западе такая музыка стадионы собирает, и?.. Думаете, все, кто слушают такое – дауны? Да нет, все они как раз намного больше понимают, чем среднестатистический человек», – ответил Пресняков.
По мнению музыканта, тому кто плохо разбирается в тяжелой музыке, сложно судить исполнителей.