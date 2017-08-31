Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Никита Пресняков жестко ответил критикам

Сегодня, 10:52
Совсем недавно в жизни наследника известной фамилии Никиты Преснякова случилось радостное событие, он женился на своей возлюбленной Алене Красновой.

Никита Пресняков жестко ответил критикам
Но на днях в Сети разразился настоящий скандал, когда пользователи обвинили Никиту в подражании знаменитой группе Linkin Park. В итоге подписчики начали давать молодому человеку советы, что очень его разозлило.

«Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, то смысл что-то вообще писать? Как правильно выразился тут кто-то: «Я же не иду к Баскову в «Инстаграм» и не поливаю его грязью за то, что он не скримит и гроулит». (…) Я такой, и такая моя музыка, на Западе такая музыка стадионы собирает, и?.. Думаете, все, кто слушают такое – дауны? Да нет, все они как раз намного больше понимают, чем среднестатистический человек», – ответил Пресняков.

Никита Пресняков жестко ответил критикам


По мнению музыканта, тому кто плохо разбирается в тяжелой музыке, сложно судить исполнителей.

← Олеся Судзиловская отреагировала на ш... Спасатель сообщил о том, что же сказал... →

Ключевые слова: Никита Пресняков

Количество просмотров: 9 919
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Никита Пресняков негативно высказался о русской поп-музыке
Никита Пресняков определился с датой свадьбы
Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии
Никита Пресняков попросил совета у поклонников насчет своего имиджа
Самое популярное за неделю
Комментарии



Модель Натали Соболева рассказала о своей любви к «немцам» Модель Натали Соболева приняла участие в тест-драйве нового Mercedes-Benz Е-класса W213 в кузове купе.
Фанаты переживают из-за изможденного внешнего вида Милы Кунис В конце 2016 года у знаменитой актрисы Милы Кунис родился второй ребенок.
Приемная дочь Ирины Понаровской пытается очернить имя певицы Приемная дочь Ирины Понаровской довольно часто становится героиней различных ток-шоу, на которых рассказывает о своем сложном детстве.
На певицу Линду наехал грузовой автомобиль Певица Линда пострадала в результате ДТП в центре Москвы.
Спасатель сообщил о том, что же сказала принцесса Диана перед смертью Ровно 20 лет назад, 31 августа 1997 года, не стало любимой всеми принцессы Дианы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.