Пользуясь полным доверием и рассеянностью балерины (из-за воздействия препарата), водитель под различными предлогами получил с банковских счетов Волочковой более 3 миллионов рублей.
Водитель Анастасии Волочковой покушался на её здоровье и жизнь
Сегодня, 17:20
Скандальная история вокруг личного водителя балерины Анастасии Волочковой обросла подробностями.
В эфире одного из свежих телешоу ассистент бывшего водителя звезды рассказал, что поставлял своему шефу психотропный препарат феназепам. Ранее Волочкова утверждала, что водитель на протяжении некоторого времени подсыпал ей в напитки неизвестное вещество, из-за чего она постоянно ощущала сильную усталость, сонливость и общее недомогание. Теперь известно, что это было за вещество.
Пользуясь полным доверием и рассеянностью балерины (из-за воздействия препарата), водитель под различными предлогами получил с банковских счетов Волочковой более 3 миллионов рублей.
Пользуясь полным доверием и рассеянностью балерины (из-за воздействия препарата), водитель под различными предлогами получил с банковских счетов Волочковой более 3 миллионов рублей.
← Модель Натали Соболева рассказала о с... Звёзды примут участие в благотворител... →
Ключевые слова: Анастасия Волочкова
Количество просмотров: 3 263
Количество просмотров: 3 263
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда Певец Джон Ледженд с супругой проводит время на солнечной Сардинии.
Сати Казанова рассказала о серьезном заболевании Певица Сати Казанова обновила блог постом о своей болезни.
Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой Актер Николас Кейдж продолжает переживать развод с супругой.
Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка Знаменитую лошадиную ферму голливудского актера Джонни Деппа не удалось продать в течении полугода, и теперь её ждет аукцион.
Звёзды примут участие в благотворительной выставке-пристройстве Многие из нас видят на картинках звездных персон животных. Чаще всего это питомцы, купленные у заводчиков и стоимостью в несколько десятков, а порой сотен тысяч рублей. Но ведь и в приютах есть животные, которые могут понравиться будущему хозяину, чаще всего эти малыши не менее преданы и воспитаны, а главное невероятно благодарны вам за то, что позволили ему обрести новый дом.