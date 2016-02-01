Звёзды примут участие в благотворительной выставке-пристройстве

Многие из нас видят на картинках звездных персон животных. Чаще всего это питомцы, купленные у заводчиков и стоимостью в несколько десятков, а порой сотен тысяч рублей. Но ведь и в приютах есть животные, которые могут понравиться будущему хозяину, чаще всего эти малыши не менее преданы и воспитаны, а главное невероятно благодарны вам за то, что позволили ему обрести новый дом.

Например, Лена Князева не так давно помогла псу по кличке Симба, которого злые живодёры лишили лапки. Теперь Симба живёт в доме Елены и, видно по собачьим глазам, радуется жизни.В сентябре звезды вновь готовятся помочь питомцам, которые пока не обрели свой дом. 17 сентября на территории Центра современного искусства «Винзавод» пройдет Юна-Фест — выставка-пристройство кошек из приютов, организованная Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна».Вы можете приехать не только за общением со знаменитостями, но и, может быть, встретите своего будущего питомца, который станет другом на всю жизнб. На «Винзаводе» вас будут ждать более сорока усатых участников из нескольких приютов Москвы и Московской области, которые мечтают обрести семью.Все животные, представленные на выставке, привиты, стерилизованы и, в обязательном порядке, проходят осмотр у ветеринара перед началом мероприятия, поэтому общение с животными абсолютно безопасно.Даже если вы пока не готовы завести питомца, приходите на «Винзавод» за положительными эмоциями, душевным общением с самыми ласковыми котами, кошками и котятами. Вас ждут интересные мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона и розыгрыши крутых призов. Также на выставке вы сможете задать вопросы и получить рекомендации по уходу и содержанию домашних питомцев от ведущего ветеринара центра «Юна». На фестивале будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно будет принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Дата: 17 сентября 2017 годаМесто: Центр современного искусства «Винзавод», Винтажный зал.Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр.6Стоимость: БесплатноНемного информации о центре:Центр «Юна» — это комплексный центр подготовки животных к проживанию в домашних условиях. Центр строится в Подольском районе Московской области и будет включать в себя ветеринарную клинику, вольерный комплекс для подопечных животных, манеж, игровую зону, а также лекторий для проведения образовательных и развлекательных мероприятий. Открытие запланировано на начало 2018 года.