Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка

Ферма расположена в живописном местечке родного для звезды штата Кентукки и была куплена Деппом в 1995 году для своей матери. Но в прошлом году она умерла, и актер решил выставить недвижимость на продажу. Будущего владельца ждет конюшня, два амбара, бассейн, подземный гараж, гостевой дом и, наконец, особняк с 7-ю спальнями и несколькими ванными комнатами.Ферма покупалась за 950 тысяч долларов, а выставлена на продажу полгода назад за 3,5 миллиона. Интересно, что актер уже продавал эту недвижимость в 2001 году, но спустя четыре года вновь купил её.Нынешняя стоимость фермы оценивается в 2,3 миллиона долларов, однако с какой ценой она появится на торгах в середине сентября, пока остается загадкой.