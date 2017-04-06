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Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка

Сегодня, 20:39
Знаменитую лошадиную ферму голливудского актера Джонни Деппа не удалось продать в течении полугода, и теперь её ждет аукцион.

Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка
Ферма расположена в живописном местечке родного для звезды штата Кентукки и была куплена Деппом в 1995 году для своей матери. Но в прошлом году она умерла, и актер решил выставить недвижимость на продажу. Будущего владельца ждет конюшня, два амбара, бассейн, подземный гараж, гостевой дом и, наконец, особняк с 7-ю спальнями и несколькими ванными комнатами.

Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка


Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка


Ферма покупалась за 950 тысяч долларов, а выставлена на продажу полгода назад за 3,5 миллиона. Интересно, что актер уже продавал эту недвижимость в 2001 году, но спустя четыре года вновь купил её.

Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка


Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка


Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка


Нынешняя стоимость фермы оценивается в 2,3 миллиона долларов, однако с какой ценой она появится на торгах в середине сентября, пока остается загадкой.

Лошадиная ферма Джонни Деппа уйдет с молотка

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Ключевые слова: Джонни Депп

Количество просмотров: 845
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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