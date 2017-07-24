Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой

На днях в сети появились снимки, показывающие, что состояние, в котором сейчас находится Кейдж, вызывает опасение за его здоровье.
У актера и раньше были проблемы с алкоголем, а теперь он и вовсе проводит почти всё время в азиатских ресторанах и барах. Вероятно, Кейдж надеется встретить девушку, напоминающую бывшую жену, ведь Элис работала официанткой, когда встретила Николаса. Очевидцы рассказывают, что недавно актер пытался флиртовать с одной из женщин, когда это заметил её муж. Чтобы избежать скандала, актеру пришлось быстро покинуть заведение.