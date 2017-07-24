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Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой

Сегодня, 21:09
Актер Николас Кейдж продолжает переживать развод с супругой.

Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой
Для кого-то развод - как глоток свежего воздуха, абсолютно необходим, чтобы начать жизнь с чистого листа. А для кого-то вместе с разводом нормальная жизнь заканчивается и человек с головой уходит в депрессию. Так произошло и с 53-летним голливудским актером Николасом Кейджем. С момента его разрыва с супругой Элис Ким прошел почти год (они прожили в браке 11 лет), однако легче звезде не стало.

Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой


Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой


На днях в сети появились снимки, показывающие, что состояние, в котором сейчас находится Кейдж, вызывает опасение за его здоровье.

Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой


У актера и раньше были проблемы с алкоголем, а теперь он и вовсе проводит почти всё время в азиатских ресторанах и барах. Вероятно, Кейдж надеется встретить девушку, напоминающую бывшую жену, ведь Элис работала официанткой, когда встретила Николаса. Очевидцы рассказывают, что недавно актер пытался флиртовать с одной из женщин, когда это заметил её муж. Чтобы избежать скандала, актеру пришлось быстро покинуть заведение.

Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой

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Ключевые слова: Николас Кейдж

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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