Николас Кейдж погрузился в тяжелую депрессию и перестал следить за собой

Для кого-то развод - как глоток свежего воздуха, абсолютно необходим, чтобы начать жизнь с чистого листа. А для кого-то вместе с разводом нормальная жизнь заканчивается и человек с головой уходит в депрессию. Так произошло и с 53-летним голливудским актером Николасом Кейджем. С момента его разрыва с супругой Элис Ким прошел почти год (они прожили в браке 11 лет), однако легче звезде не стало.На днях в сети появились снимки, показывающие, что состояние, в котором сейчас находится Кейдж, вызывает опасение за его здоровье.У актера и раньше были проблемы с алкоголем, а теперь он и вовсе проводит почти всё время в азиатских ресторанах и барах. Вероятно, Кейдж надеется встретить девушку, напоминающую бывшую жену, ведь Элис работала официанткой, когда встретила Николаса. Очевидцы рассказывают, что недавно актер пытался флиртовать с одной из женщин, когда это заметил её муж. Чтобы избежать скандала, актеру пришлось быстро покинуть заведение.