"Посчастливилось мне встретить Анну - правит кости, и в частности позвоночник. А он у меня стал буквой S - столь сильный тройной (!) сколиоз умудрилась наработать и не заметить. Самое грустное, что за 12 лет занятий йогой динамика только ухудшалась (тому доказательством служат снимки МРТ и рентген). И вот своей авторской и уникальной методикой Анна лепит заново мой позвоночник и всю костную систему (это не остеопатия, хотя приближена). И говорит она одну фундаментально важную вещь(!): "Позвоночник - это остов, наш стержень. Если он крив, значит и со стержнем внутреннем не все ладно". Выводы мои такие: сей факт не есть хорошо или плохо. Мы все с детства под что-то прогибались, редкий ребёнок смог избежать сколиоза... Но сейчас, когда есть возможность осознать, распознать, проработать - это и есть работа в моменте настоящем, способная исцелить прошлое и выстроить будущее. Важно: не заниматься спортом, йогой и танцами на кривой позвоночник - к сожалению, это только усугубит положение" - написала в своём блоге певица.
Сати Казанова рассказала о серьезном заболевании
Сегодня, 21:27
Певица Сати Казанова обновила блог постом о своей болезни.
Бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова в преддверии свадьбы обратила внимание на свою спину. Оказалось, что у звезды сколиоз - искривление позвоночника. Он бывает врожденным и приобретенным, как в случае Сати, и делится на несколько степеней и форм - у певицы обнаружено тройное искривление.
"Посчастливилось мне встретить Анну - правит кости, и в частности позвоночник. А он у меня стал буквой S - столь сильный тройной (!) сколиоз умудрилась наработать и не заметить. Самое грустное, что за 12 лет занятий йогой динамика только ухудшалась (тому доказательством служат снимки МРТ и рентген). И вот своей авторской и уникальной методикой Анна лепит заново мой позвоночник и всю костную систему (это не остеопатия, хотя приближена). И говорит она одну фундаментально важную вещь(!): "Позвоночник - это остов, наш стержень. Если он крив, значит и со стержнем внутреннем не все ладно". Выводы мои такие: сей факт не есть хорошо или плохо. Мы все с детства под что-то прогибались, редкий ребёнок смог избежать сколиоза... Но сейчас, когда есть возможность осознать, распознать, проработать - это и есть работа в моменте настоящем, способная исцелить прошлое и выстроить будущее. Важно: не заниматься спортом, йогой и танцами на кривой позвоночник - к сожалению, это только усугубит положение" - написала в своём блоге певица.
"Посчастливилось мне встретить Анну - правит кости, и в частности позвоночник. А он у меня стал буквой S - столь сильный тройной (!) сколиоз умудрилась наработать и не заметить. Самое грустное, что за 12 лет занятий йогой динамика только ухудшалась (тому доказательством служат снимки МРТ и рентген). И вот своей авторской и уникальной методикой Анна лепит заново мой позвоночник и всю костную систему (это не остеопатия, хотя приближена). И говорит она одну фундаментально важную вещь(!): "Позвоночник - это остов, наш стержень. Если он крив, значит и со стержнем внутреннем не все ладно". Выводы мои такие: сей факт не есть хорошо или плохо. Мы все с детства под что-то прогибались, редкий ребёнок смог избежать сколиоза... Но сейчас, когда есть возможность осознать, распознать, проработать - это и есть работа в моменте настоящем, способная исцелить прошлое и выстроить будущее. Важно: не заниматься спортом, йогой и танцами на кривой позвоночник - к сожалению, это только усугубит положение" - написала в своём блоге певица.
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Ключевые слова: Сати Казанова
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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