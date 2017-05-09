В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда

Звёзды примут участие в благотворительной выставке-пристройстве

Многие из нас видят на картинках звездных персон животных. Чаще всего это питомцы, купленные у заводчиков и стоимостью в несколько десятков, а порой сотен тысяч рублей. Но ведь и в приютах есть животные, которые могут понравиться будущему хозяину, чаще всего эти малыши не менее преданы и воспитаны, а главное невероятно благодарны вам за то, что позволили ему обрести новый дом.