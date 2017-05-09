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В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда

Сегодня, 21:47
Певец Джон Ледженд с супругой проводит время на солнечной Сардинии.

В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда
Некоторые знаменитости уже закончили свои летние каникулы и вернулись к работе, а для других пора релакса только наступила. К этим счастливчикам относятся и Джон Ледженд с супругой Крисси Тейген, которые попали в объективы фотографов рядом с побережьем Сардинии, Италия.

В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда


В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда


В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда


Пара наслаждается купанием в Средиземном море и прогулками на яхте. Поклонники Крисси отмечают, что модель находится в хорошей форме. И это приятная новость после недавнего негатива, когда Тейген откровенно призналась, что довольно долго страдала от сильного алкоголизма.

В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда

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Ключевые слова: Джон Ледженд, Крисси Тейген

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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В сети появились кадры с пляжного отдыха Крисси Тейген и Джона Ледженда Певец Джон Ледженд с супругой проводит время на солнечной Сардинии.
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