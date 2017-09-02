Риз Уизерспун и ее дочка выглядят ровесницами

Некоторое время назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "В гостях у Элис", в котором главную роль сыграла популярная актриса Риз Уизерспун.

На премьерный показ знаменитость приехала вместе со своей дочкой, 17-летней Авой. 41-летняя актриса и ее наследница позировали перед фотографами вместе, и невозможно было не заметить, что дочка и мама выглядят практически ровесницами.В последнее время Риз старается посвящать Аву в светскую жизнь, они часто появляются вместе на различных мероприятиях.