В последнее время Риз старается посвящать Аву в светскую жизнь, они часто появляются вместе на различных мероприятиях.
Риз Уизерспун и ее дочка выглядят ровесницами
Сегодня, 14:03
Некоторое время назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "В гостях у Элис", в котором главную роль сыграла популярная актриса Риз Уизерспун.
На премьерный показ знаменитость приехала вместе со своей дочкой, 17-летней Авой. 41-летняя актриса и ее наследница позировали перед фотографами вместе, и невозможно было не заметить, что дочка и мама выглядят практически ровесницами.
В последнее время Риз старается посвящать Аву в светскую жизнь, они часто появляются вместе на различных мероприятиях.
В последнее время Риз старается посвящать Аву в светскую жизнь, они часто появляются вместе на различных мероприятиях.
← Пэрис Джексон обнародовала архивное ф... Ксения Собчак недовольна тем, что ее с... →
Ключевые слова: Риз Уизерспун
Количество просмотров: 3 575
Количество просмотров: 3 575
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ксения Собчак недовольна тем, что ее сына тайно сняли на видео На днях популярная телеведущая Ксения Собчак разместила в своем микроблоге гневную публикацию.
Риз Уизерспун и ее дочка выглядят ровесницами Некоторое время назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "В гостях у Элис", в котором главную роль сыграла популярная актриса Риз Уизерспун.
Пэрис Джексон обнародовала архивное фото с отцом 29 августа знаменитому певцу Майклу Джексону могло исполниться 59 лет.
Ксения Собчак собрала восторженные комплименты за фото в романтическом образе У известной телеведущей Ксении Собчак начинается напряженный сезон на телевидении, так как она стала ведущей телепроекта "Новая Фабрика звезд", который стартует сегодня на канале Муз-ТВ.