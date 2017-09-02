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Риз Уизерспун и ее дочка выглядят ровесницами

Сегодня, 14:03
Некоторое время назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "В гостях у Элис", в котором главную роль сыграла популярная актриса Риз Уизерспун.

Риз Уизерспун и ее дочка выглядят ровесницами
На премьерный показ знаменитость приехала вместе со своей дочкой, 17-летней Авой. 41-летняя актриса и ее наследница позировали перед фотографами вместе, и невозможно было не заметить, что дочка и мама выглядят практически ровесницами.

Риз Уизерспун и ее дочка выглядят ровесницами


В последнее время Риз старается посвящать Аву в светскую жизнь, они часто появляются вместе на различных мероприятиях.

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Ключевые слова: Риз Уизерспун

Количество просмотров: 3 575
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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