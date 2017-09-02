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Девушек не устраивает излишняя экономность Алексея Чадова

Вчера, 23:17
Сегодня, 2 сентября, день рождения отмечает известный актер Алексей Чадов, ему исполнилось 36 лет.

Девушек не устраивает излишняя экономность Алексея Чадова
Мужчина достиг высот в профессиональной сфере, но, к сожалению, не смог сохранить свой брак с Агнией Дитковските. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила по жизненному коду актера спрогнозировать его будущее.

«Он не так просто идет на контакт с противоположным полом, излишне осторожничает и прежде чем подпустить к себе кого-то, будет долго изучать человека. Так что женить его на себе будет не так просто… Впрочем, не сказать, чтобы многие хотели бы стать его женой: Чадов из тех, кто любит экономить и девушек эта черта в нем очень раздражает. А вот на себя, кстати, Алексей тратит, не глядя…» - считает нумеролог.

Девушек не устраивает излишняя экономность Алексея Чадова


Стоит отметить, что у Алексея и Агнии подрастает 3-летний сын Федор, и актер старается уделять наследнику как можно больше свободного времени.

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Ключевые слова: Алексей Чадов

Количество просмотров: 2 002
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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