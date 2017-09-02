Девушек не устраивает излишняя экономность Алексея Чадова

Мужчина достиг высот в профессиональной сфере, но, к сожалению, не смог сохранить свой брак с Агнией Дитковските. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила по жизненному коду актера спрогнозировать его будущее.«Он не так просто идет на контакт с противоположным полом, излишне осторожничает и прежде чем подпустить к себе кого-то, будет долго изучать человека. Так что женить его на себе будет не так просто… Впрочем, не сказать, чтобы многие хотели бы стать его женой: Чадов из тех, кто любит экономить и девушек эта черта в нем очень раздражает. А вот на себя, кстати, Алексей тратит, не глядя…» - считает нумеролог.Стоит отметить, что у Алексея и Агнии подрастает 3-летний сын Федор, и актер старается уделять наследнику как можно больше свободного времени.