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Валерия Гай германика должна оплатить долг в 260 тысяч государству

Вчера, 23:12
Около месяца назад налоговая служба заявила о долге известного режиссера Валерии Гай Германики.

Валерия Гай германика должна оплатить долг в 260 тысяч государству
Она должна государству сумму в размере 260 тысяч рублей. При этом о задолженности звезду информировали уже давно, но она все отмахивалась.

Валерия Гай германика должна оплатить долг в 260 тысяч государству


«Она давно знала о долге, – делятся близкие Валерии. – Представители налоговой службы то присылали квитанции по месту жительства, то доставали звонками и сообщениями на мобильный. Конечно, сначала сумма долга была значительно меньше. Но Лера отмахивалась и говорила: «Потом заплачу!» В результате накопилось целых 264 тысячи рублей, которые она, скорее всего, просто забыла погасить – все лето с дочками Октавией и Севериной отдыхала на Кипре. Домой они вернулись относительно недавно – пару недель назад».

Валерия Гай германика должна оплатить долг в 260 тысяч государству


Стоит отметить, что у режиссера подрастают две очаровательные дочери, воспитанием которых Валерия занимается одна.

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Ключевые слова: Валерия Гай Германика

Количество просмотров: 2 574
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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