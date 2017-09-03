Валерия Гай германика должна оплатить долг в 260 тысяч государству

Она должна государству сумму в размере 260 тысяч рублей. При этом о задолженности звезду информировали уже давно, но она все отмахивалась.«Она давно знала о долге, – делятся близкие Валерии. – Представители налоговой службы то присылали квитанции по месту жительства, то доставали звонками и сообщениями на мобильный. Конечно, сначала сумма долга была значительно меньше. Но Лера отмахивалась и говорила: «Потом заплачу!» В результате накопилось целых 264 тысячи рублей, которые она, скорее всего, просто забыла погасить – все лето с дочками Октавией и Севериной отдыхала на Кипре. Домой они вернулись относительно недавно – пару недель назад».Стоит отметить, что у режиссера подрастают две очаровательные дочери, воспитанием которых Валерия занимается одна.