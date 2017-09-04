Стоит отметить, что до этого Джоли уже несколько раз ложилась под нож хирурга. Она удалила яичники, чтобы не допустить наследственной онкологии, но в результате этого у нее началось преждевременное старение.
Анджелина Джоли нуждается в срочной операции
Сегодня, 12:15
По сведениям источников, знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли страдает от серьезного заболевания.
Недавно у нее случилось обострение варикозного расширения вен, причем о данной болезни Анджелина знала уже давно, но на лечение никак не находила времени. А теперь уже необходимо срочная операция, так как на данной стадии заболевания уже без этого не обойтись.
Стоит отметить, что до этого Джоли уже несколько раз ложилась под нож хирурга. Она удалила яичники, чтобы не допустить наследственной онкологии, но в результате этого у нее началось преждевременное старение.
Стоит отметить, что до этого Джоли уже несколько раз ложилась под нож хирурга. Она удалила яичники, чтобы не допустить наследственной онкологии, но в результате этого у нее началось преждевременное старение.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли
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Количество просмотров: 559
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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