Анджелина Джоли нуждается в срочной операции

Недавно у нее случилось обострение варикозного расширения вен, причем о данной болезни Анджелина знала уже давно, но на лечение никак не находила времени. А теперь уже необходимо срочная операция, так как на данной стадии заболевания уже без этого не обойтись.Стоит отметить, что до этого Джоли уже несколько раз ложилась под нож хирурга. Она удалила яичники, чтобы не допустить наследственной онкологии, но в результате этого у нее началось преждевременное старение.