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Анджелина Джоли нуждается в срочной операции

Сегодня, 12:15
По сведениям источников, знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли страдает от серьезного заболевания.

Анджелина Джоли нуждается в срочной операции
Недавно у нее случилось обострение варикозного расширения вен, причем о данной болезни Анджелина знала уже давно, но на лечение никак не находила времени. А теперь уже необходимо срочная операция, так как на данной стадии заболевания уже без этого не обойтись.

Анджелина Джоли нуждается в срочной операции


Стоит отметить, что до этого Джоли уже несколько раз ложилась под нож хирурга. Она удалила яичники, чтобы не допустить наследственной онкологии, но в результате этого у нее началось преждевременное старение.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 559
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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