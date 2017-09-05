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Дени Байсаров признался, почему не выбрал сцену

Сегодня, 12:14
В последнее время младшего сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова часто можно увидеть на светских мероприятиях.

Дени Байсаров признался, почему не выбрал сцену
Но многие удивляются, почему же наследник звездной фамилии не спешит выйти на сцену и проявить свои музыкальные таланты. Дени признается, что поет он лишь в семейном кругу, и его больше интересует не музыка, а современное искусство.

Дени Байсаров признался, почему не выбрал сцену


Сейчас молодой человек проживает в Лондоне, где обучается на факультете бизнес-менеджмента в университете. В России же 17-летний Дени бывает редко, только на каникулах.

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Ключевые слова: Дени Байсаров, Кристина Орбакайте

Количество просмотров: 7 488
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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