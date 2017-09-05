Сейчас молодой человек проживает в Лондоне, где обучается на факультете бизнес-менеджмента в университете. В России же 17-летний Дени бывает редко, только на каникулах.
Дени Байсаров признался, почему не выбрал сцену
Сегодня, 12:14
В последнее время младшего сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова часто можно увидеть на светских мероприятиях.
Но многие удивляются, почему же наследник звездной фамилии не спешит выйти на сцену и проявить свои музыкальные таланты. Дени признается, что поет он лишь в семейном кругу, и его больше интересует не музыка, а современное искусство.
Сейчас молодой человек проживает в Лондоне, где обучается на факультете бизнес-менеджмента в университете. В России же 17-летний Дени бывает редко, только на каникулах.
Сейчас молодой человек проживает в Лондоне, где обучается на факультете бизнес-менеджмента в университете. В России же 17-летний Дени бывает редко, только на каникулах.
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Ключевые слова: Дени Байсаров, Кристина Орбакайте
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Количество просмотров: 7 488
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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