Дени Байсаров признался, почему не выбрал сцену

Но многие удивляются, почему же наследник звездной фамилии не спешит выйти на сцену и проявить свои музыкальные таланты. Дени признается, что поет он лишь в семейном кругу, и его больше интересует не музыка, а современное искусство.Сейчас молодой человек проживает в Лондоне, где обучается на факультете бизнес-менеджмента в университете. В России же 17-летний Дени бывает редко, только на каникулах.