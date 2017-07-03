Прошедшие выходные пара провела на одном из пляжей Санта-Барбары - они наслаждались катанием на доске и обществом друг друга.
Кэти Перри и Орландо Блум провели романтические выходные на пляже
Сегодня, 16:15
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, похоже, снова вместе.
Первый роман двух знаменитостей продлился почти 10 месяцев - пара рассталась зимой этого года. Но буквально несколько недель назад западные издания растиражировали информацию о том, что Кэти и Орландо воссоединились и их роман разгорелся с новой силой. Особых подтверждений этому не было, однако на днях фотографы запечатлели Перри и Блума на концерте - они целовались, словно не было никакого расставания.
Прошедшие выходные пара провела на одном из пляжей Санта-Барбары - они наслаждались катанием на доске и обществом друг друга.
Прошедшие выходные пара провела на одном из пляжей Санта-Барбары - они наслаждались катанием на доске и обществом друг друга.
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Ключевые слова: Кэти Перри, Орландо Блум
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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