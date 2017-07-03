Кэти Перри и Орландо Блум провели романтические выходные на пляже

Первый роман двух знаменитостей продлился почти 10 месяцев - пара рассталась зимой этого года. Но буквально несколько недель назад западные издания растиражировали информацию о том, что Кэти и Орландо воссоединились и их роман разгорелся с новой силой. Особых подтверждений этому не было, однако на днях фотографы запечатлели Перри и Блума на концерте - они целовались, словно не было никакого расставания.Прошедшие выходные пара провела на одном из пляжей Санта-Барбары - они наслаждались катанием на доске и обществом друг друга.