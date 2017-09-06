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Появилась информация о закрытии проекта "Званый ужин"

Сегодня, 11:12
На днях поклонники популярной передачи "Званый ужин", которая выходила на телеканале РЕН ТВ, были огорчены, узнав о закрытии проекта.

Появилась информация о закрытии проекта "Званый ужин"
Этой новостью поделился ведущий Григорий Шевчук. О причинах такого решения мужчина решил не сообщать, но сказал, что находится в поисках работы.

Появилась информация о закрытии проекта "Званый ужин"


«Дорогие мои друзья! Сегодня закрыли «Званый ужин»… Я, Григорий Шевчук , профессиональный актер, телеведущий, конферансье, открыт для ТВ, кино, радио и ищу работу! Режиссеры , продюсеры, агенты, все, кому я могу быть интересен и нужен, буду благодарен и признателен за информацию и помощь! Любовь к профессии, умение ладить в коллективе, харизма и позитивный настрой, а главное – дикая работоспособность присутствуют. Спасибо всем! Остаюсь вашим другом, Григорий», – оставил пост Шевчук в Интернете.

Появилась информация о закрытии проекта "Званый ужин"


Напомним, что программа выходила в эфир на протяжении 11 лет.

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Ключевые слова: Званый ужин, Григорий Шевчук

Количество просмотров: 2 002
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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