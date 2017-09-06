Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Робби Уильямс вынужден отменить гастроли из-за болезни

Сегодня, 11:18
Знаменитый певец Робби Уильямс не сможет приехать в Россию, где у него были запланированы три концерта.

Робби Уильямс вынужден отменить гастроли из-за болезни
В Санкт-Петербурге и Москве Робби должен был выйти на сцену 7 и 10 сентября, а также выступить на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи.

Но на днях в Сети появилась информация об отмене этих концертов, которую опубликовал Эдуард Ратников, один из команды организаторов гастролей Уильямса.

Робби Уильямс вынужден отменить гастроли из-за болезни


«В связи с болезнью последние два концерта в рамках европейского турне The Heavy Entertainment Show Tour, в Санкт-Петербурге и Москве, отменены. Робби Уильямс также не будет выступать на конкурсе «Новая волна» в Сочи», - написано в сообщении.

Поклонники творчества исполнителя огорчились, узнав эту информацию, и теперь задаются вопросом, как же вернуть оплаченные деньги за билеты.

← Появилась информация о закрытии проек... Поклонники остались в восторге от стр... →

Ключевые слова: Робби Уильямс

Количество просмотров: 2 769
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Робби Уильямс рассказал о своем отношении к русским людям
Робби Уильямс борется с редкой болезнью
Жена Робби Уильямса сообщила о психическом состоянии супруга
Робби Уильямс не против выступить на Евровидении за Россию
Самое популярное за неделю
Комментарии



Яна Троянова вспомнила сына, совершившего самоубийство Актриса Яна Троянова, сыгравшая главную героиню в сериале "Ольга", однажды испытала страшную трагедию.
Екатерина Волкова опасалась за свою жизнь во время авиаперелета На днях известная актриса Екатерина Волкова, полюбившаяся зрителям по съемкам в сериале "Воронины", испытала настоящий ужас.
Максим Матвеев сообщил, для чего решил похудеть Фанаты известного актера Максима Матвеева встревожены истощенным видом звезды.
Лариса Гузеева попыталась объяснить лишние килограммы Появившиеся недавно в Сети фотографии располневшей телеведущей Ларисы Гузеевой шокировали многих.
Принц Уильям прокомментировал третью беременность Кейт Миддлтон Несколько дней назад появилась информация о третьей беременности Кейт Миддлтон.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.