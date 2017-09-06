Робби Уильямс вынужден отменить гастроли из-за болезни

Но на днях в Сети появилась информация об отмене этих концертов, которую опубликовал Эдуард Ратников, один из команды организаторов гастролей Уильямса.
«В связи с болезнью последние два концерта в рамках европейского турне The Heavy Entertainment Show Tour, в Санкт-Петербурге и Москве, отменены. Робби Уильямс также не будет выступать на конкурсе «Новая волна» в Сочи», - написано в сообщении.
Поклонники творчества исполнителя огорчились, узнав эту информацию, и теперь задаются вопросом, как же вернуть оплаченные деньги за билеты.