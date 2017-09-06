Робби Уильямс вынужден отменить гастроли из-за болезни

В Санкт-Петербурге и Москве Робби должен был выйти на сцену 7 и 10 сентября, а также выступить на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи.Но на днях в Сети появилась информация об отмене этих концертов, которую опубликовал Эдуард Ратников, один из команды организаторов гастролей Уильямса.«В связи с болезнью последние два концерта в рамках европейского турне The Heavy Entertainment Show Tour, в Санкт-Петербурге и Москве, отменены. Робби Уильямс также не будет выступать на конкурсе «Новая волна» в Сочи», - написано в сообщении.Поклонники творчества исполнителя огорчились, узнав эту информацию, и теперь задаются вопросом, как же вернуть оплаченные деньги за билеты.