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Екатерина Волкова опасалась за свою жизнь во время авиаперелета

Сегодня, 12:39
На днях известная актриса Екатерина Волкова, полюбившаяся зрителям по съемкам в сериале "Воронины", испытала настоящий ужас.

Екатерина Волкова опасалась за свою жизнь во время авиаперелета
Во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Москву самолет попал в очень сильную турбулентность, и Екатерина начала опасаться за свою жизнь. Да и напуганные лица стюардесс не улучшили ситуацию.

Екатерина Волкова опасалась за свою жизнь во время авиаперелета


«Сказать, что было страшно, ничего не сказать. Час сильнейшей турбулентности по пути из Петропавловска-Камчатского. Слава богу, мы, наконец, сели с задержкой на час. Стюардессы были с белыми абсолютно лицами, а их напугать потрясыванием уже сложно. Не представляете, какое счастье сказать вам: привет, любимые! Я так рада встрече с вами! Я люблю тебя, жизнь. P.S. Ощущение, что я летела вечность» — написала позже Волкова в своем микроблоге.

По признанию актрисы, это был самый ужасный авиаперелет в ее жизни.

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Ключевые слова: Екатерина Волкова

Количество просмотров: 3 562
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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