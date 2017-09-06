Екатерина Волкова опасалась за свою жизнь во время авиаперелета

Во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Москву самолет попал в очень сильную турбулентность, и Екатерина начала опасаться за свою жизнь. Да и напуганные лица стюардесс не улучшили ситуацию.«Сказать, что было страшно, ничего не сказать. Час сильнейшей турбулентности по пути из Петропавловска-Камчатского. Слава богу, мы, наконец, сели с задержкой на час. Стюардессы были с белыми абсолютно лицами, а их напугать потрясыванием уже сложно. Не представляете, какое счастье сказать вам: привет, любимые! Я так рада встрече с вами! Я люблю тебя, жизнь. P.S. Ощущение, что я летела вечность» — написала позже Волкова в своем микроблоге.По признанию актрисы, это был самый ужасный авиаперелет в ее жизни.