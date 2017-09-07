Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Иван Ургант высказался в защиту Владимира Познера в скандале с Сергеем Шнуровым

Сегодня, 10:27
Перед началом нового телесезона известный телеведущий Иван Ургант побеседовал с журналистами и высказал свое мнение касательно громких конфликтных ситуаций.

Иван Ургант высказался в защиту Владимира Познера в скандале с Сергеем Шнуровым
Разговор зашел и о скандале между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым. Музыкант приглашал телеведущего на рэп-баттл.

Иван Ургант высказался в защиту Владимира Познера в скандале с Сергеем Шнуровым


«Мне просто глубоко всколыхнула эта ситуация. Я тоже надеюсь найти ей какое-то отражение в программе. Я очень сильно люблю Владимира Владимировича Познера, но при этом свою любовь к нему я чаще всего выражаю при помощи лексикона Сергея Шнурова. Так как просто не в силах совладать со своими эмоциями. И мы с Владимиром Владимировичем уже эту ситуацию объяснили друг другу, обговорили, а вот с Сергеем пока еще не удалось», – ответил Иван в шутливой манере.

Иван Ургант высказался в защиту Владимира Познера в скандале с Сергеем Шнуровым


По мнению Урганта, самым громким событием последнего месяца стал переход Андрея Малахова с Первого канала на телеканал Россия.

← Кэти Холмс всё-таки признала свой рома...

Ключевые слова: Иван Ургант, Владимир Познер, Сергей Шнуров

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы, Аргументы и Факты, Российская газета

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
В Сети активно обсуждают конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым
Ксения Собчак прояснила конфликт, возникший между Сергеем Шнуровым и Владимиром Познером
Сергей Шнуров хочет сразиться с Владимиром Познером в "дуэле"
Иван Ургант
Самое популярное за неделю
Комментарии



Иван Ургант высказался в защиту Владимира Познера в скандале с Сергеем Шнуровым Перед началом нового телесезона известный телеведущий Иван Ургант побеседовал с журналистами и высказал свое мнение касательно громких конфликтных ситуаций.
Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом Актриса и бывшая супруга Тома Круза Кэти Холмс подтвердила слухи о своём романе.
Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены Муж певицы Глюкозы, или Наташи Ионовой, высказал своё мнение о горячих фотографиях супруги.
Кети Топурия сообщила о расставании с мужем Уже на протяжении длительного времени поклонники популярной певицы Кети Топурия предполагали, что в отношениях звезды с супругом Львом Гейхманом не все гладко.
Яна Троянова вспомнила сына, совершившего самоубийство Актриса Яна Троянова, сыгравшая главную героиню в сериале "Ольга", однажды испытала страшную трагедию.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.