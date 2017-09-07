Иван Ургант высказался в защиту Владимира Познера в скандале с Сергеем Шнуровым

Разговор зашел и о скандале между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым. Музыкант приглашал телеведущего на рэп-баттл.«Мне просто глубоко всколыхнула эта ситуация. Я тоже надеюсь найти ей какое-то отражение в программе. Я очень сильно люблю Владимира Владимировича Познера, но при этом свою любовь к нему я чаще всего выражаю при помощи лексикона Сергея Шнурова. Так как просто не в силах совладать со своими эмоциями. И мы с Владимиром Владимировичем уже эту ситуацию объяснили друг другу, обговорили, а вот с Сергеем пока еще не удалось», – ответил Иван в шутливой манере.По мнению Урганта, самым громким событием последнего месяца стал переход Андрея Малахова с Первого канала на телеканал Россия.