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Фанаты уверены, что супруга Стаса Михайлова находится в положении

Сегодня, 13:54
Известный певец Стас Михайлов активно ведет свой микроблог в Инстаграм, часто радуя своих подписчиков новыми снимками из повседневной жизни.

Фанаты уверены, что супруга Стаса Михайлова находится в положении
Многие фолловеры исполнителя сошлись во мнении, что супруга Стаса беременна. На эту мысль их натолкнул фотографии Михайлов, на которых Инна в последнее время всегда держится позади мужа, закрывая таким образом свой живот.

Фанаты уверены, что супруга Стаса Михайлова находится в положении


«Инна, перестаньте прятать уже свое счастье, чего стесняться?», «Почему ваша жена всегда прячется за вами? Все и так уже знают, что она беременна», - написали под снимком подписчики.

Фанаты уверены, что супруга Стаса Михайлова находится в положении


Пока что от Стаса Михайлова никаких комментариев под этому поводу не было.

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Ключевые слова: Стас Михайлов

Количество просмотров: 4 329
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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