Фанаты уверены, что супруга Стаса Михайлова находится в положении

Многие фолловеры исполнителя сошлись во мнении, что супруга Стаса беременна. На эту мысль их натолкнул фотографии Михайлов, на которых Инна в последнее время всегда держится позади мужа, закрывая таким образом свой живот.«Инна, перестаньте прятать уже свое счастье, чего стесняться?», «Почему ваша жена всегда прячется за вами? Все и так уже знают, что она беременна», - написали под снимком подписчики.Пока что от Стаса Михайлова никаких комментариев под этому поводу не было.