Юлия Пересильд решила пресечь распространение слухов о ее личной жизни

Но в Сети нередко появляется информация о том, что у нее с режиссером Алексеем Учителям роман, да и на праздничной линейке 1 сентября их видели вместе. И чтобы остановить распространение ложной информации, актриса решила откровенно рассказать о своей личной жизни.«Отец моих детей – Алексей Учитель. В очереди в магазине, наверное, видели. Я, правда, не знаю, когда и в каком магазине. Но иногда я стою в очередях, да. Я вообще хозяйка. Запасы делаю. Я Крыса по гороскопу. Крупу запасаю и все, что не портится. У меня в доме можно найти что хочешь... И конечно, Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: «Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?» - поведала Пересильд в интервью для журнала Marie Claire.Напомним, что у Юлии подрастают две очаровательные дочери, 8-летняя Аня и 5-летняя Маша.