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На Романа Архипова напали в центре Москвы

Вчера, 18:19
Экс-солист группы "Челси" Роман Архипов огорчил поклонников, сообщив о случившемся с ним недавно происшествии.

На Романа Архипова напали в центре Москвы
Ночью в центре Москвы на него и его друзей напали неизвестные. Роман признается, что причины для драки никакой не было.

На Романа Архипова напали в центре Москвы


«Четверо молодых людей совершили на нас нападение без видимой на то причины. Я и двое моих друзей физически пострадали. Полиция прибыла на место преступления через 15 минут, и сотрудники правоохранительных органов добросовестно помогали нам искать виновных, но безуспешно. Самое ужасное, что в данном районе Москвы по ночам работает всего два патрульных, а ведь неподалеку расположено много клубов и питейных заведений», - признался Архипов.

На Романа Архипова напали в центре Москвы


Позже выяснилось, что напали на молодых людей русские парни, а у одного даже был обнаружен нож.

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Ключевые слова: Роман Архипов

Количество просмотров: 3 627
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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