На Романа Архипова напали в центре Москвы

Ночью в центре Москвы на него и его друзей напали неизвестные. Роман признается, что причины для драки никакой не было.«Четверо молодых людей совершили на нас нападение без видимой на то причины. Я и двое моих друзей физически пострадали. Полиция прибыла на место преступления через 15 минут, и сотрудники правоохранительных органов добросовестно помогали нам искать виновных, но безуспешно. Самое ужасное, что в данном районе Москвы по ночам работает всего два патрульных, а ведь неподалеку расположено много клубов и питейных заведений», - признался Архипов.Позже выяснилось, что напали на молодых людей русские парни, а у одного даже был обнаружен нож.