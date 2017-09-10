Иосиф Пригожин не может спать из-за Валерии

Супруги вместе уже с 2004 года, и много времени проводит в компании друг друга. Но, как оказалось, так было не всегда, в начале отношений довольно часто им приходилось расставаться.«Я не могу вам описать свое состояние. Когда Валерия уезжала на гастроли, я не мог уснуть, пока она не доедет до места и не позвонит мне. Она летит в самолете - мне уже было страшно. Мне не хватало Леры рядом. Я ничего не мог с собой поделать. Однажды я ехал в машине по проспекту Мира, остановился, вышел из нее и просто побежал по улице. Ощущение было, что сзади меня кто-то толкает или бьет. За мной, ничего не понимая, бежит охранник. Я забегаю в Склифасовского, кричу: «Я умираю!» Они проверили сердце, говорят: «У тебя все в порядке». Это была паническая атака. Происходило так на протяжении двух-трех лет, я был как в аду», - признался Пригожин в студии передачи "Секрет на миллион".Супруги вместе воспитывают детей от предыдущих браков и смогли поладить со всеми наследниками.