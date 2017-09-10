Борис Корчевников сообщил, почему все еще проживает с мамой

Съемочная группа пришла в гости к телеведущему и его маме в небольшую квартиру в центре Москвы. В ходе беседы Борис объяснил, почему до сих пор не решился переехать от мамы, хоть и была возможность.«Здесь мой дом, - считает Корчевников. – Эта маленькая квартирка в центре Москвы удобна для меня тем, что все рядом, а я не вожу машину. И я все никак не соберусь переехать. Много времени занимает работа и вся эта суета».Борис не скрывает, что мечтает о своей семье, но при этом его мама считает, что с ним будет нелегко в быту.