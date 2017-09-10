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Борис Корчевников сообщил, почему все еще проживает с мамой

Сегодня, 13:53
Первый выпуск передачи "Когда все дома" с Тимуром Кизяковым был посвящен актеру и телеведущему Борису Корчевникову.

Борис Корчевников сообщил, почему все еще проживает с мамой
Съемочная группа пришла в гости к телеведущему и его маме в небольшую квартиру в центре Москвы. В ходе беседы Борис объяснил, почему до сих пор не решился переехать от мамы, хоть и была возможность.

«Здесь мой дом, - считает Корчевников. – Эта маленькая квартирка в центре Москвы удобна для меня тем, что все рядом, а я не вожу машину. И я все никак не соберусь переехать. Много времени занимает работа и вся эта суета».

Борис Корчевников сообщил, почему все еще проживает с мамой


Борис не скрывает, что мечтает о своей семье, но при этом его мама считает, что с ним будет нелегко в быту.

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Ключевые слова: Борис Корчевников

Количество просмотров: 221
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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