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Максим Виторган скоро будет принимать поздравления с рождением ребенка

Сегодня, 14:32
Сегодня, 10 сентября, известный актер Максим Виторган принимает поздравления в честь дня рождения, ему исполнилось 45 лет.

Максим Виторган скоро будет принимать поздравления с рождением ребенка
Мужчина смог добиться не только успехов в актерской карьере, но и построить счастливый брак с телеведущей Ксенией Собчак. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила по жизненному коду актера спрогнозировать его будущее.

«В 47 лет у Максима может родиться ребенок. В семье с супругой они иногда много спорят. У Виторган всегда «своя» правда», - считает нумеролог.

Максим Виторган скоро будет принимать поздравления с рождением ребенка


Год назад у Максима родился сын Платон, которого ему подарила супруга, возможно, скоро мы узнаем о прибавлении в семье звездной четы.

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Ключевые слова: Максим Виторган, Ксения Собчак

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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