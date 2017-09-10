Максим Виторган скоро будет принимать поздравления с рождением ребенка

Сегодня, 10 сентября, известный актер Максим Виторган принимает поздравления в честь дня рождения, ему исполнилось 45 лет.
Мужчина смог добиться не только успехов в актерской карьере, но и построить счастливый брак с телеведущей Ксенией Собчак. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила по жизненному коду актера спрогнозировать его будущее.
«В 47 лет у Максима может родиться ребенок. В семье с супругой они иногда много спорят. У Виторган всегда «своя» правда», - считает нумеролог.
Год назад у Максима родился сын Платон, которого ему подарила супруга, возможно, скоро мы узнаем о прибавлении в семье звездной четы.