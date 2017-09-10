Онкобольная Шэннон Доэрти перенесет последнюю операцию

Все это время женщина борется с заболеванием, ей уже сделали мастэктомию, и она прошла курсы химиотерапии. Сейчас у актрисы наступила ремиссия, но тем не менее Шэннон нуждается еще в одной операции.«Стараюсь изо всех сил, чтобы быть в хорошей форме перед моей грядущей операцией, которая, надеюсь, станет последней. Организм лучше борется, когда тело развито физически. С утра занимаюсь теннисом, потом уделяю внимание растяжке, а заканчиваю веселым кардио.Я понимаю, что не у всех есть возможность столько времени посвящать упражнениям, но просто движение и внутренний настрой — это уже важно! И диета! Обязательно следите за тем, что поступает в ваш организм!» - написала Доэрти в Сети.Желаем актрисе сил в борьбе со страшной болезнью!