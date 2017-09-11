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Леонардо Ди Каприо вернулся к бывшей возлюбленной

Вчера, 20:19
Актер Леонардо Ди Каприо неожиданно вернулся к одной из бывших моделей.

Леонардо Ди Каприо вернулся к бывшей возлюбленной
Всем известно, что 42-летний голливудский актер очень любит моделей и, пожалуй, ещё больше он любит менять их как перчатки. Но, как выяснилось на днях, он может неожиданно возобновить отношения с бывшей пассией. В поле зрения Лео вновь попала 25-летняя Тони Гаррн. Их отношения начались в 2013 году, однако уже зимой 2014-го пара распалась.

Леонардо Ди Каприо вернулся к бывшей возлюбленной


Леонардо Ди Каприо вернулся к бывшей возлюбленной


Леонардо Ди Каприо вернулся к бывшей возлюбленной


Ди Каприо и Гаррн были замечены на днях в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Весь вечер они обнимались и целовались, словно их роман и не заканчивался. Надолго ли модель задержится рядом с актером в этот раз, покажет время.

Леонардо Ди Каприо вернулся к бывшей возлюбленной

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Ключевые слова: Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн

Количество просмотров: 3 874
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, life.ru

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