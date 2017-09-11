Леонардо Ди Каприо вернулся к бывшей возлюбленной

Всем известно, что 42-летний голливудский актер очень любит моделей и, пожалуй, ещё больше он любит менять их как перчатки. Но, как выяснилось на днях, он может неожиданно возобновить отношения с бывшей пассией. В поле зрения Лео вновь попала 25-летняя Тони Гаррн. Их отношения начались в 2013 году, однако уже зимой 2014-го пара распалась.Ди Каприо и Гаррн были замечены на днях в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Весь вечер они обнимались и целовались, словно их роман и не заканчивался. Надолго ли модель задержится рядом с актером в этот раз, покажет время.