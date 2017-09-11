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Знаменитости собрались на закрытой вечеринке Ларисы Долиной

Вчера, 23:36
Вчера, 10 сентября, день рождения отмечала знаменитая певица Лариса Долина, ей исполнилось 62 года.

Знаменитости собрались на закрытой вечеринке Ларисы Долиной
Чтобы отпраздновать это событие, исполнительница собрала своих друзей и родных на закрытой вечеринке, которая прошла в ресторане-теплоходе в Москве. Среди гостей вечера можно было увидеть Арину Шарапову, Лену Ленину, Егора Дружинина, Юлию Началову и многих других.

Знаменитости собрались на закрытой вечеринке Ларисы Долиной


«Сегодня день рождения у великой Ларисы Долиной. Она отметила в узком кругу близких и друзей, без всякого телевидения и фотографов. Кроме моего фотоаппарата, но мне можно доверять, я кремень! С Ларисой, ее супругом, дочкой и внучкой перед началом праздника», – поделилась Ленина в Инстаграм.

Знаменитости собрались на закрытой вечеринке Ларисы Долиной


Ведущим вечера был выбран Леонид Ярмольник, который создавал непринужденную атмосферу и веселил присутствующих.

← Леонардо Ди Каприо вернулся к бывшей в...

Ключевые слова: Лариса Долина

Количество просмотров: 429
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Знаменитости собрались на закрытой вечеринке Ларисы Долиной Вчера, 10 сентября, день рождения отмечала знаменитая певица Лариса Долина, ей исполнилось 62 года.
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