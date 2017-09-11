Знаменитости собрались на закрытой вечеринке Ларисы Долиной

Чтобы отпраздновать это событие, исполнительница собрала своих друзей и родных на закрытой вечеринке, которая прошла в ресторане-теплоходе в Москве. Среди гостей вечера можно было увидеть Арину Шарапову, Лену Ленину, Егора Дружинина, Юлию Началову и многих других.«Сегодня день рождения у великой Ларисы Долиной. Она отметила в узком кругу близких и друзей, без всякого телевидения и фотографов. Кроме моего фотоаппарата, но мне можно доверять, я кремень! С Ларисой, ее супругом, дочкой и внучкой перед началом праздника», – поделилась Ленина в Инстаграм.Ведущим вечера был выбран Леонид Ярмольник, который создавал непринужденную атмосферу и веселил присутствующих.