Дакота Джонсон примерила свадебное платье

Третья часть скандальной франшизы, которая выйдет на экраны под названием "Пятьдесят оттенков свободы" 8 февраля будущего года, обзавелась первым тизером и постером с главной героиней. В новом фильме, помимо собственно свадьбы, медового месяца и сопровождающих всё это эротических сцен, обещаны погони и стрельба, а также погружение в загадочное прошлое мистера Кристиана Грея.Свадебное платье героини Дакоты Джонсон уже успели сравнить с нарядом Кристен Стюарт из экранизации "Сумерек", под впечатлением от которых и были написаны три книги про "Пятьдесят оттенков".