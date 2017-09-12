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Дакота Джонсон примерила свадебное платье

Сегодня, 16:40
Актриса Дакота Джонсон позирует в свадебном наряде на постере к продолжению фильма "Пятьдесят оттенков серого".

Дакота Джонсон примерила свадебное платье
Третья часть скандальной франшизы, которая выйдет на экраны под названием "Пятьдесят оттенков свободы" 8 февраля будущего года, обзавелась первым тизером и постером с главной героиней. В новом фильме, помимо собственно свадьбы, медового месяца и сопровождающих всё это эротических сцен, обещаны погони и стрельба, а также погружение в загадочное прошлое мистера Кристиана Грея.

Дакота Джонсон примерила свадебное платье


Дакота Джонсон примерила свадебное платье


Свадебное платье героини Дакоты Джонсон уже успели сравнить с нарядом Кристен Стюарт из экранизации "Сумерек", под впечатлением от которых и были написаны три книги про "Пятьдесят оттенков".

Дакота Джонсон примерила свадебное платье


Дакота Джонсон примерила свадебное платье


Дакота Джонсон примерила свадебное платье


Дакота Джонсон примерила свадебное платье

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Ключевые слова: Дакота Джонсон

Количество просмотров: 1 183
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, скриншоты youtube.com

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