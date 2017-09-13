Юлия Липницкая впервые рассказала о причинах ухода из спорта

Эта новость шокировала многих и в Интернете начали появляться различные версии причин такого решения. Недавно Юлия решила побеседовать с журналистами и откровенно рассказать о причинах, сподвигнувших ее на такой поступок.«Когда еще зимой уезжала в клинику, чтобы пролечиться, и находилась там довольно долго, то, поверьте, мне хватило времени, чтобы обо всем подумать. (…) Пока лежала в клинике, мы очень много работали с психологами, там сильные психологи, и они мне помогали составить жизненные приоритеты, которые касались здоровья, например. Мне приходилось серьезно задумываться над многими вопросами, потому что я была уверена, что восстановлюсь и вернусь в фигурное катание.99 процентов – проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия – болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все», – делится Липницкая.Девушка призналась, что она начала в один момент ощущать панику, испугавшись неизвестности, но смогла себя преодолеть.