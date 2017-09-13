Сын Тамары Миансаровой считает себя виноватым, что мало общался с ней

Она долгое время пыталась побороть серьезную болезнь. Новость о кончине артистки шокировала многих, но всех больше поразила информация о том, как прошли последние месяцы Тамары Григорьевны.Оказалось, что сын Андрей почти не навещал свою маму, и ей приходилось жить в нищете. На днях наследник Миансаровой стал гостем в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" и сообщил, что считает себя виноватым перед мамой.«Если бы я сейчас мог с ней связаться, я бы сказал «прости». Я в 18 лет ушел из дома, начал строить свою жизнь. Мне маме есть, что сказать, но теперь уже поздно. Последние пять лет мы практически не общались», - сообщил мужчина.Андрей признается, что не выдвигает никаких прав на квартиру своей мамы, поэтому обвинения в его адрес не обоснованы.