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Сын Тамары Миансаровой считает себя виноватым, что мало общался с ней

Сегодня, 10:36
12 июля не стало легендарной певицы Тамары Миансаровой.

Сын Тамары Миансаровой считает себя виноватым, что мало общался с ней
Она долгое время пыталась побороть серьезную болезнь. Новость о кончине артистки шокировала многих, но всех больше поразила информация о том, как прошли последние месяцы Тамары Григорьевны.

Сын Тамары Миансаровой считает себя виноватым, что мало общался с ней


Оказалось, что сын Андрей почти не навещал свою маму, и ей приходилось жить в нищете. На днях наследник Миансаровой стал гостем в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" и сообщил, что считает себя виноватым перед мамой.

Сын Тамары Миансаровой считает себя виноватым, что мало общался с ней


«Если бы я сейчас мог с ней связаться, я бы сказал «прости». Я в 18 лет ушел из дома, начал строить свою жизнь. Мне маме есть, что сказать, но теперь уже поздно. Последние пять лет мы практически не общались», - сообщил мужчина.

Андрей признается, что не выдвигает никаких прав на квартиру своей мамы, поэтому обвинения в его адрес не обоснованы.

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Ключевые слова: Тамара Миансарова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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