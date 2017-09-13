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Александр Кокорин стал лучше играть после женитьбы

Сегодня, 10:53
Летом СМИ сообщили о том, что футболист Александр Кокорин женился на своей возлюбленной Дарье Валитовой, и у них родился первенец.

Александр Кокорин стал лучше играть после женитьбы
Мужчина не давал комментариев по данному поводу, поэтому всем приходилось лишь догадываться, правдива ли данная информация. Но на днях наставник сборной России Станислав Черчесов сообщил о том, какие перспективы у Кокорина и проговорился о его свадьбе и рождении ребенка.

«Мы с Кокориным разговаривали, и он прекрасно знает, над чем надо было подумать и поработать. Результаты мы видим. Я не говорю, что это из-за моего разговора. Пришел новый тренер, появились новые партнеры. Он женился, ребенок появился, и, возможно, это его чуть-чуть сподвигло. Наша задача – ничего не пропускать, тем более я знаю Сашу. Наконец-то он играет на той позиции, на которой привык играть, и получает большее удовольствие, приносит больше пользы команде...

Александр Кокорин стал лучше играть после женитьбы


У нас он тоже пару раз играл на фланге, желание у него было – а пользы не так много, как хотелось бы. Поэтому все вкупе дает результат», – поделился Черчесов.

Стоит отметить, что в июне СМИ сообщили о тайной свадьбе футболиста, на которой присутствовали лишь родственники и близкие друзья.

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Ключевые слова: Александр Кокорин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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