Антон Гусев сделал сенсационное заявление о том, что не является отцом Даниэля

По словам Антона, сын экс-супруги Евгении Феофилактовой Даниэль не является его ребенком. Это выяснилось в разговоре с администратором Виктории Романец. Гусев признается, что Евгения никак не могла забеременеть от него, поэтому и мальчик не может быть его сыном.Хотя фанаты и привыкли к скандальным выходкам и заявлениям Гусева, но эта информация вызвала у них шок. Они посоветовали Евгении сделать тест на отцовство.