Хотя фанаты и привыкли к скандальным выходкам и заявлениям Гусева, но эта информация вызвала у них шок. Они посоветовали Евгении сделать тест на отцовство.
Антон Гусев сделал сенсационное заявление о том, что не является отцом Даниэля
Сегодня, 12:29
Экс-участник знаменитого телепроекта "Дом-2" Антон Гусев на днях сделал сенсационное заявление, оставив в недоумении всех своих поклонников.
По словам Антона, сын экс-супруги Евгении Феофилактовой Даниэль не является его ребенком. Это выяснилось в разговоре с администратором Виктории Романец. Гусев признается, что Евгения никак не могла забеременеть от него, поэтому и мальчик не может быть его сыном.
Хотя фанаты и привыкли к скандальным выходкам и заявлениям Гусева, но эта информация вызвала у них шок. Они посоветовали Евгении сделать тест на отцовство.
Хотя фанаты и привыкли к скандальным выходкам и заявлениям Гусева, но эта информация вызвала у них шок. Они посоветовали Евгении сделать тест на отцовство.
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Ключевые слова: Антон Гусев, Евгения Феофилактова
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Количество просмотров: 7 215
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, ВКонтакте
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Автор фото: Instagram, ВКонтакте
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Антон Гусев сделал сенсационное заявление о том, что не является отцом Даниэля Экс-участник знаменитого телепроекта "Дом-2" Антон Гусев на днях сделал сенсационное заявление, оставив в недоумении всех своих поклонников.