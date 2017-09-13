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Антон Гусев сделал сенсационное заявление о том, что не является отцом Даниэля

Сегодня, 12:29
Экс-участник знаменитого телепроекта "Дом-2" Антон Гусев на днях сделал сенсационное заявление, оставив в недоумении всех своих поклонников.

Антон Гусев сделал сенсационное заявление о том, что не является отцом Даниэля
По словам Антона, сын экс-супруги Евгении Феофилактовой Даниэль не является его ребенком. Это выяснилось в разговоре с администратором Виктории Романец. Гусев признается, что Евгения никак не могла забеременеть от него, поэтому и мальчик не может быть его сыном.

Антон Гусев сделал сенсационное заявление о том, что не является отцом Даниэля


Хотя фанаты и привыкли к скандальным выходкам и заявлениям Гусева, но эта информация вызвала у них шок. Они посоветовали Евгении сделать тест на отцовство.

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Ключевые слова: Антон Гусев, Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 7 215
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, ВКонтакте

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