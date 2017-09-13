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Аделина Шарипова на обложке Playboy Russia: бьет - значит любит!

Сегодня, 14:50
Актриса и певица Аделина Шарипова впервые разделась для популярного российского мужского журнала Playboy.

Аделина Шарипова на обложке Playboy Russia: бьет - значит любит!
Вдохновившись идеей бокса и образом исполнительницы главной роли Хилари Суонк оскароносного фильма «Малышка на миллион», российская актриса с удовольствием приняла участие в откровенном фотосете и на обложке журнала предстала во всей красе.

Аделина Шарипова на обложке Playboy Russia: бьет - значит любит!


Аделина Шарипова на обложке Playboy Russia: бьет - значит любит!


Аделина Шарипова на обложке Playboy Russia: бьет - значит любит!


«Я впервые снялась для столь откровенной сессии в российском журнале. Для меня это новый опыт, но со мной работала сильная команда журнала Playboy и к тому же фотосессия происходила в потрясающем месте - в «Академия Бокса Флойда Мейвезера», где проходят серьезные соревнования и кажется стены пропитаны духом спорта и борьбы. Невероятная поддержка стилиста Алеси Матящук и профессионализм фотографа Алены Никифоровой помогли мне раскрепоститься на съемочной площадке и дать нужные эмоции и подавить стеснение»,

- описывает актриса свои чувства.

Аделина Шарипова на обложке Playboy Russia: бьет - значит любит!


Аделина Шарипова на обложке Playboy Russia: бьет - значит любит!


«Академия Бокса Флойда Мейвезера» в Жуковке — это не просто место для занятия боксом, но и клуб по интересам. Здесь проходят мастер-классы и семинары тренеров известных боксерских залов мира, звезд мирового бокса и действующих чемпионов. Кроме того, в этом зале проходят различные турниры как по профессиональному так и по любительскому боксу и другие тематические мероприятия.

Аделина Шарипова на обложке Playboy Russia: бьет - значит любит!


Мы уверены, что посетители этого места с большим интересом наблюдали за пикантной фотосессией сексуальной брюнетки.

← Анна Седокова показала стройные ноги

Ключевые слова: Аделина Шарипова

Количество просмотров: 8 268
Автор: Mysha

Автор фото: журнал Playboy

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