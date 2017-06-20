Фотографы подловили чету на выходе из заведения и, возможно, кадр вышел не слишком удачным, или Бекхэмы просто устали от внимания СМИ, но выражения их лиц никак не назовешь счастливыми.
Виктория и Дэвид Бекхэм, несмотря на слухи о разводе, устроили романтический ужин
Вчера, 20:43
Дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм, несмотря ни на что, по-прежнему вместе.
Знаменитую звездную пару, свадьба которой состоялась в июле 1999 года, мировые издания "разводят" практически постоянно под самыми разными предлогами, чаще всего называются романы на стороне. Однако, очередным свежим слухам о разрыве отношений вновь не суждено подтвердиться - Дэвид и Виктория на днях сходили на свидание в один из роскошных ресторанов Нью-Йорка.
Фотографы подловили чету на выходе из заведения и, возможно, кадр вышел не слишком удачным, или Бекхэмы просто устали от внимания СМИ, но выражения их лиц никак не назовешь счастливыми.
Фотографы подловили чету на выходе из заведения и, возможно, кадр вышел не слишком удачным, или Бекхэмы просто устали от внимания СМИ, но выражения их лиц никак не назовешь счастливыми.
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Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
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Количество просмотров: 1 937
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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