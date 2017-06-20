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Виктория и Дэвид Бекхэм, несмотря на слухи о разводе, устроили романтический ужин

Вчера, 20:43
Дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм, несмотря ни на что, по-прежнему вместе.

Виктория и Дэвид Бекхэм, несмотря на слухи о разводе, устроили романтический ужин
Знаменитую звездную пару, свадьба которой состоялась в июле 1999 года, мировые издания "разводят" практически постоянно под самыми разными предлогами, чаще всего называются романы на стороне. Однако, очередным свежим слухам о разрыве отношений вновь не суждено подтвердиться - Дэвид и Виктория на днях сходили на свидание в один из роскошных ресторанов Нью-Йорка.

Виктория и Дэвид Бекхэм, несмотря на слухи о разводе, устроили романтический ужин


Фотографы подловили чету на выходе из заведения и, возможно, кадр вышел не слишком удачным, или Бекхэмы просто устали от внимания СМИ, но выражения их лиц никак не назовешь счастливыми.

Виктория и Дэвид Бекхэм, несмотря на слухи о разводе, устроили романтический ужин


Виктория и Дэвид Бекхэм, несмотря на слухи о разводе, устроили романтический ужин

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

Количество просмотров: 1 937
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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