Виктория и Дэвид Бекхэм, несмотря на слухи о разводе, устроили романтический ужин

Знаменитую звездную пару, свадьба которой состоялась в июле 1999 года, мировые издания "разводят" практически постоянно под самыми разными предлогами, чаще всего называются романы на стороне. Однако, очередным свежим слухам о разрыве отношений вновь не суждено подтвердиться - Дэвид и Виктория на днях сходили на свидание в один из роскошных ресторанов Нью-Йорка.Фотографы подловили чету на выходе из заведения и, возможно, кадр вышел не слишком удачным, или Бекхэмы просто устали от внимания СМИ, но выражения их лиц никак не назовешь счастливыми.