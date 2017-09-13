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Аниту Цой предостерегали, что она не сможет построить семью

Вчера, 23:09
Этот год памятный для певицы Аниты Цой, она отмечает 20-летие своей творческой карьеры.

Аниту Цой предостерегали, что она не сможет построить семью
Одной из самых успешных треков исполнительницы является "Сумасшедшее счастье", которая была выпущена лишь год назад, но успела полюбиться поклонниками творчества Аниты. В честь юбилея артистка побеседовала с журналистами и вспомнила начало своей сольной карьеры.

«Я очень рада, что эта песня появилась в моем новом альбоме, прозвучала в юбилейном шоу «10|20». Ведь счастье женщины-артиста состоит не только из рабочих моментов, а, конечно, и из личного счастья. Когда я пришла на сцену, сколько раз мне коллеги говорили, что у настоящего артиста семьи не будет.

Аниту Цой предостерегали, что она не сможет построить семью


«Готовься к тому, что рано или поздно твой муж скажет «нет», - убеждали они. - Никому не нужны жены-гастролерши, никому не нужны творческие жены, которые ночью, вместо того, чтобы уютно спать в постели, пишут песни и придумывают какие-то невероятные сценарии к своим шоу-программам». Поэтому все 20 лет у меня проводилась большая кропотливая работа над своим счастьем», - поделилась Анита.

Но все таки семья певицы старается поддерживать ее во всем, так что опасения друзей были напрасны.

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Ключевые слова: Анита Цой

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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