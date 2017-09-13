Аниту Цой предостерегали, что она не сможет построить семью

«Я очень рада, что эта песня появилась в моем новом альбоме, прозвучала в юбилейном шоу «10|20». Ведь счастье женщины-артиста состоит не только из рабочих моментов, а, конечно, и из личного счастья. Когда я пришла на сцену, сколько раз мне коллеги говорили, что у настоящего артиста семьи не будет.
«Готовься к тому, что рано или поздно твой муж скажет «нет», - убеждали они. - Никому не нужны жены-гастролерши, никому не нужны творческие жены, которые ночью, вместо того, чтобы уютно спать в постели, пишут песни и придумывают какие-то невероятные сценарии к своим шоу-программам». Поэтому все 20 лет у меня проводилась большая кропотливая работа над своим счастьем», - поделилась Анита.
Но все таки семья певицы старается поддерживать ее во всем, так что опасения друзей были напрасны.