Юлия Меньшова поведала о причинах, из-за которых закрылась программа "Наедине со всеми"

Но Юлии предложили другую работу, теперь она ведет программу "Сегодня вечером" вместе с Максимом Галкиным. Меньшова призналась, что ей просто уже стало неинтересно в программе "Наедине со всеми".«Я не умею долго сидеть на одном месте и люблю менять сферу деятельности. Но главная причина в том, что мы делали объемные портретные интервью, исследовали всю биографию нашего гостя и не обращались к актуальным событиям из его жизни. Вновь возвращаться к героям, с которыми я уже говорила, было невозможно, а наша кино-театрально-эстрадная индустрия развивается, увы, не столь значительными темпами, чтобы ежегодно «зажигать звезды».Не говоря о том, что зрители программы «Наедине со всеми» предпочитали встречи с людьми взрослыми, имеющими житейский опыт. Юные звезды их не слишком занимали», - считает Меньшова.Телеведущая признается, что иногда съемки длились круглые сутки, но ее все устраивало, так как работа доставляла удовольствие.