Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Юлия Меньшова поведала о причинах, из-за которых закрылась программа "Наедине со всеми"

Вчера, 23:23
Новый телесезон Первый канал начал с серьезных изменений, в числе которых закрытие программы "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой в качестве ведущей.

Юлия Меньшова поведала о причинах, из-за которых закрылась программа "Наедине со всеми"
Но Юлии предложили другую работу, теперь она ведет программу "Сегодня вечером" вместе с Максимом Галкиным. Меньшова призналась, что ей просто уже стало неинтересно в программе "Наедине со всеми".

«Я не умею долго сидеть на одном месте и люблю менять сферу деятельности. Но главная причина в том, что мы делали объемные портретные интервью, исследовали всю биографию нашего гостя и не обращались к актуальным событиям из его жизни. Вновь возвращаться к героям, с которыми я уже говорила, было невозможно, а наша кино-театрально-эстрадная индустрия развивается, увы, не столь значительными темпами, чтобы ежегодно «зажигать звезды».

Юлия Меньшова поведала о причинах, из-за которых закрылась программа "Наедине со всеми"


Не говоря о том, что зрители программы «Наедине со всеми» предпочитали встречи с людьми взрослыми, имеющими житейский опыт. Юные звезды их не слишком занимали», - считает Меньшова.

Телеведущая признается, что иногда съемки длились круглые сутки, но ее все устраивало, так как работа доставляла удовольствие.

← Муж Эвелины Бледанс рассказал о причи... Роман Архипов поведал о том, как чувст... →

Ключевые слова: Юлия Меньшова

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Юлия Меньшова объяснила, почему премьера "Сегодня вечером" получилась неудачной
Юлия Меньшова будет вести новые шоу
Юлия Меньшова сообщила неприятную новость о закрытии "Наедине со всеми"
Юлия Меньшова
Самое популярное за неделю
Комментарии



Подобранное Нюшей платье оказалось ей мало Фанаты популярной певицы Нюши всегда восхищались ее чувством стиля и брали у нее пример.
Фанаты с трудом узнали на фотографии Дмитрия Нагиева Недавно известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев поразил своих фанатов новым образом.
Роман Архипов поведал о том, как чувствует себя после жестокого нападения Несколько дней назад экс-солист популярной группы "Челси" Роман Архипов пострадал от рук злоумышленников.
Юлия Меньшова поведала о причинах, из-за которых закрылась программа "Наедине со всеми" Новый телесезон Первый канал начал с серьезных изменений, в числе которых закрытие программы "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой в качестве ведущей.
Муж Эвелины Бледанс рассказал о причинах развода На днях поклонники были шокированы, узнав о разладе в семье Эвелины Бледанс и ее супруга Александра Семина.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.