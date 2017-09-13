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Роман Архипов поведал о том, как чувствует себя после жестокого нападения

Вчера, 23:40
Несколько дней назад экс-солист популярной группы "Челси" Роман Архипов пострадал от рук злоумышленников.

Роман Архипов поведал о том, как чувствует себя после жестокого нападения
Его с друзьями избили в центре Москвы, причем один из нападавших имел нож. Недавно Роман рассказал о своем самочувствии после жестокого нападения.

«Голова немного болит. Слава Богу, чувствую себя нормально, и все обошлось без переломов и тяжких повреждений. Тем не менее весь следующий день после нападения я провел в больнице и полиции, чтобы было заведено уголовное дело. Все-таки на меня напали с ножом и в центре города. Я считаю, что по-другому было нельзя, потому что мог пострадать кто угодно. Мало того, эти же молодые люди напали на других с людей с попыткой ограбления», – сообщил певец.

Роман Архипов поведал о том, как чувствует себя после жестокого нападения


У Архипова был украден дорогой браслет, который был подарен близким другом. Теперь он хочет, чтобы нападавших нашли, и они не смогли навредить другим.

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Ключевые слова: Роман Архипов

Количество просмотров: 390
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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