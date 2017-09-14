Муж Маши Распутиной не отпускает ее на гастроли

Но недавно Распутина выступила на музыкальном фестивале "Новая волна", опровергнув информацию об уходе со сцены. Как оказалось, супруг Маши против ее музыкальной карьеры и даже не отпускает на гастроли.«Он запрещает мне работать, не отпускает из дома. Киркорову пришлось его упрашивать позволить мне выступить в Сочи. Он его долго уговаривал», - поведала певица.Маша замужем за Виктором Захаровым уже 18 лет, и супруг ее обеспечивает.