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Муж Маши Распутиной не отпускает ее на гастроли

Сегодня, 08:34
Поклонники все реже и реже видят певицу Машу Распутину на сцене, даже распространилось мнение, что исполнительница завершила музыкальную карьеру.

Муж Маши Распутиной не отпускает ее на гастроли
Но недавно Распутина выступила на музыкальном фестивале "Новая волна", опровергнув информацию об уходе со сцены. Как оказалось, супруг Маши против ее музыкальной карьеры и даже не отпускает на гастроли.

«Он запрещает мне работать, не отпускает из дома. Киркорову пришлось его упрашивать позволить мне выступить в Сочи. Он его долго уговаривал», - поведала певица.

Муж Маши Распутиной не отпускает ее на гастроли


Маша замужем за Виктором Захаровым уже 18 лет, и супруг ее обеспечивает.

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Ключевые слова: Маша Распутина

Количество просмотров: 3 107
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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