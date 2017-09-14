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Артем Ткаченко провел выходные вместе с экс-супругой

Сегодня, 08:41
Некоторое время назад состоялась шикарная свадьба известного актера Артема Ткаченко с возлюбленной Екатериной Стеблиной.

Артем Ткаченко провел выходные вместе с экс-супругой
У пары подрастает очаровательный сын Степан, родившийся около года назад.

Артем смог остаться в дружеских отношениях со своими экс-супругами, Равшаной Курковой и Евгенией Храповицкой. Ткаченко часто видится со своими сыновьями.

Артем Ткаченко провел выходные вместе с экс-супругой


«Стараюсь проводить с сыновьями как можно больше времени, несмотря на плотный график работы. Пользуюсь любыми возможностями. Выдалось два выходных – собрались и отправились к бабушке. Катя с малышом ко мне недавно приезжали на неделю на съемки», – считает мужчина.

По мнению Ткаченко, рождение детей сильно меняет человека, и он не стал исключением.

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Ключевые слова: Артем Ткаченко

Количество просмотров: 2 470
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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