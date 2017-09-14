Артем Ткаченко провел выходные вместе с экс-супругой

У пары подрастает очаровательный сын Степан, родившийся около года назад.Артем смог остаться в дружеских отношениях со своими экс-супругами, Равшаной Курковой и Евгенией Храповицкой. Ткаченко часто видится со своими сыновьями.«Стараюсь проводить с сыновьями как можно больше времени, несмотря на плотный график работы. Пользуюсь любыми возможностями. Выдалось два выходных – собрались и отправились к бабушке. Катя с малышом ко мне недавно приезжали на неделю на съемки», – считает мужчина.По мнению Ткаченко, рождение детей сильно меняет человека, и он не стал исключением.