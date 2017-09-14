Ирина Хакамада поведала, что одобряет решение дочери выйти замуж

«Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по-настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла», – сообщила женщина.
Напомним, что наследнице Ирины поставили страшный диагноз, синдром Дауна, но все же Хакамада приложила все усилия, чтобы воспитать дочку развитой личностью.