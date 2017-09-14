Ирина Хакамада поведала, что одобряет решение дочери выйти замуж

В студии проекта пара сообщила о том, что в скором времени они сочетаются узами брака. Все это время Ирина Хакамада никак не реагировала на данную новость, но вот недавно все таки призналась, что не против свадьбы дочери.«Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по-настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла», – сообщила женщина.Напомним, что наследнице Ирины поставили страшный диагноз, синдром Дауна, но все же Хакамада приложила все усилия, чтобы воспитать дочку развитой личностью.