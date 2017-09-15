Яна Чурикова осталась без машины за 4 млн рублей

Об этом женщина поделилась со своими подписчиками, опубликовав снимок на лошади. По словам Яны, воров не остановила даже спутниковая сигнализация.«Все , пересаживаюсь на живого коня. Потому что моего железного всё равно угнали! Прикиньте, и фоток не осталось. И вот меня всё равно не миновало. И хоть мне ППЦ КАК ОБИДНО!!!! , но не могу не отметить профессионализм угонщиков. Молодцы, ребята , даже спутниковую сигнализацию обошли . Но если вдруг кто увидит белый джип Lexus LX с подбитым правым крылом , дайте знать, пожалуйста)))) P.S. Кто знает, где в городе купить овёс? ))))» - написала Яна в микроблоге.Восхищает оптимизм Чуриковой, несмотря на то, что автомобиль был куплен ею в кредит.