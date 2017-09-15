Дана Борисова поведала о том, что сильно изменилась за время реабилитации

На протяжении всего периода лечения Дана часто заходит в Сеть и рассказывает поклонникам о результатах. На днях Борисова поделилась с фолловерами тем, насколько сильно она изменилась за весь период реабилитации.«За 5 месяцев моей реабилитации я изменилась и стала очень сильной. По Ее срокам, могу сказать, что я пройду Ее, чтобы стать примером для огромного количества зависимых до конца, ровно 6 месяцев, 26 октября будет ровно полгода, как я оказалась благодаря моим самым близким друзьям. Мои ближайшие цели, которые я поставила перед собой спасение людей, попавших в употребление или в тяжёлые жизненные ситуации», - сообщила женщина.Главное, чтобы после выхода из клиники, Дана снова не пристрастилась к запрещенным препаратам.