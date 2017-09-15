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Дана Борисова поведала о том, что сильно изменилась за время реабилитации

Сегодня, 11:39
В настоящий момент известная телеведущая Дана Борисова продолжает курс реабилитации в Таиланде, где находится уже 5 месяцев.

Дана Борисова поведала о том, что сильно изменилась за время реабилитации
На протяжении всего периода лечения Дана часто заходит в Сеть и рассказывает поклонникам о результатах. На днях Борисова поделилась с фолловерами тем, насколько сильно она изменилась за весь период реабилитации.

Дана Борисова поведала о том, что сильно изменилась за время реабилитации


«За 5 месяцев моей реабилитации я изменилась и стала очень сильной. По Ее срокам, могу сказать, что я пройду Ее, чтобы стать примером для огромного количества зависимых до конца, ровно 6 месяцев, 26 октября будет ровно полгода, как я оказалась благодаря моим самым близким друзьям. Мои ближайшие цели, которые я поставила перед собой спасение людей, попавших в употребление или в тяжёлые жизненные ситуации», - сообщила женщина.

Главное, чтобы после выхода из клиники, Дана снова не пристрастилась к запрещенным препаратам.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 299
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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