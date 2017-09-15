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Ольга Серябкина опубликовала откровенный снимок

Сегодня, 12:13
За личной жизнью участницы популярной группы "Серебро" Ольги Серябкиной наблюдают большое количество поклонников.

Ольга Серябкина опубликовала откровенный снимок
На днях в Инстаграм исполнительницы появился откровенный снимок. А в подписи к фотографии Ольга порассуждала о любви.

«Что у тебя с личной жизнью, Оля? Так звучит вопрос почти в каждом интервью... музыка. Она и есть моя личная жизнь. Полностью ей поглощена. Я не говорю, что только она там, у меня есть интересы...но почти все мысли занимает она. но я уже хочу, чтобы появился кто-то, кто затянет меня в дикий омут. Воронку любви))) И как только это случится, в моих текстах вы это сразу услышите.

Ольга Серябкина опубликовала откровенный снимок


Они откровеннее, чем самое откровенное интервью. Это даже ближе, чем разговор по душам с самым близким. И я говорю с вами также открыто через песни. Через стихи к ним, в которых я оголена до предела. Читайте меня. Слушайте. Правду», - откровенно призналась Серябкина.

Данная фотография произвела фурор в Сети, поклонники пожелали певице поскорее встретить свою вторую половинку.

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Ключевые слова: Ольга Серябкина

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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