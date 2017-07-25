Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стало известно, как выглядит певица AlliSSa

Сегодня, 17:33


Стало известно, как выглядит певица AlliSSa
Что побудило певицу отказаться от публичности доподлинно неизвестно и это порождает массу слухов. Звучат самые разные предположения от изъянов во внешности до родства с «богатыми и знаменитыми», но все это лишь предположения.

Некоторую завесу над этой тайной приоткрыл её клип на песню «Ты уже не мой», где девушка регулярно находится в кадре. И хотя лица она старается не показывать, благодаря стоп-кадру понять, что у нее не только приятный голос, но и внешность, вполне возможно. И уж, никаких изъянов на лице у неё точно нет.


← Певица Ферги разводится со своим супр... Солисты группы «Банд’Эрос» сообщили ... →

Ключевые слова: AlliSSa

Количество просмотров: 637
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Выдвигаются предположения о причинах развода Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой
Анна Грачевская готова на все ради идеальной внешности
Модели которые не стесняются показывать свои пышные формы
Топ-5 девушек, о которых стало известно, благодаря Тимати
Самое популярное за неделю
Комментарии



Солисты группы «Банд’Эрос» сообщили о том, что же случилось с их коллегой На днях в Сети появилась шокирующая информация о кончине экс-участницы популярной группы «Банд’Эрос» Рады Змихновской.
Стало известно, как выглядит певица AlliSSa
Певица Ферги разводится со своим супругом Американская исполнительница Ферги и её муж актер Джош Дюамель расстаются после восьми лет брака.
В сеть попало первое фото новорожденного внука Дональда Трампа Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз.
Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку Теннисистка Серена Уильямс выложила в сеть фото дочки и назвала её имя.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.