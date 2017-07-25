Что побудило певицу отказаться от публичности доподлинно неизвестно и это порождает массу слухов. Звучат самые разные предположения от изъянов во внешности до родства с «богатыми и знаменитыми», но все это лишь предположения.
Некоторую завесу над этой тайной приоткрыл её клип на песню «Ты уже не мой», где девушка регулярно находится в кадре. И хотя лица она старается не показывать, благодаря стоп-кадру понять, что у нее не только приятный голос, но и внешность, вполне возможно. И уж, никаких изъянов на лице у неё точно нет.
Стало известно, как выглядит певица AlliSSa
Сегодня, 17:33
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Ключевые слова: AlliSSa
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Количество просмотров: 637
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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