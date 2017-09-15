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Солисты группы «Банд’Эрос» сообщили о том, что же случилось с их коллегой

Сегодня, 17:42
На днях в Сети появилась шокирующая информация о кончине экс-участницы популярной группы «Банд’Эрос» Рады Змихновской.

Солисты группы «Банд’Эрос» сообщили о том, что же случилось с их коллегой
Женщина решила навестить свою подругу, которая проживает в США, но там ей стало плохо. У певицы случилось кровоизлияние в мозг.

«Она была одним из основателей группы (вместе с нашей Натальей и музыкальным продюсером А.Дуловым.) Рада несколько дней находилась между небом и землей, пребывая в коме. Мы все держали кулаки за нее, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. Рада покинула группу в начале 2008 года, но мы продолжали поддерживать теплые дружеские отношения, она участвовала в делах группы.

Солисты группы «Банд’Эрос» сообщили о том, что же случилось с их коллегой


Рада обладала невероятным количеством позитивной энергии и умела в хорошем смысле «заражать» ей всех окружающих. Она была одним из самых жизнелюбивых, весёлых и отзывчивых людей, которых мы знали. Все это произошло так неожиданно, для нас это страшный удар и невосполнимая потеря. Мы до сих пор не можем поверить в то, что это произошло на самом деле», - написали в память об экс-солистке участники группы.

После того, как Рада ушла из группы, она посвятила себя киноиндустрии и смогла добиться успехов.

← Стало известно, как выглядит певица Alli...

Ключевые слова: Рада Змихновская, Банд’Эрос

Количество просмотров: 312
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Солисты группы «Банд’Эрос» сообщили о том, что же случилось с их коллегой На днях в Сети появилась шокирующая информация о кончине экс-участницы популярной группы «Банд’Эрос» Рады Змихновской.
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