Солисты группы «Банд’Эрос» сообщили о том, что же случилось с их коллегой

Женщина решила навестить свою подругу, которая проживает в США, но там ей стало плохо. У певицы случилось кровоизлияние в мозг.«Она была одним из основателей группы (вместе с нашей Натальей и музыкальным продюсером А.Дуловым.) Рада несколько дней находилась между небом и землей, пребывая в коме. Мы все держали кулаки за нее, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. Рада покинула группу в начале 2008 года, но мы продолжали поддерживать теплые дружеские отношения, она участвовала в делах группы.Рада обладала невероятным количеством позитивной энергии и умела в хорошем смысле «заражать» ей всех окружающих. Она была одним из самых жизнелюбивых, весёлых и отзывчивых людей, которых мы знали. Все это произошло так неожиданно, для нас это страшный удар и невосполнимая потеря. Мы до сих пор не можем поверить в то, что это произошло на самом деле», - написали в память об экс-солистке участники группы.После того, как Рада ушла из группы, она посвятила себя киноиндустрии и смогла добиться успехов.