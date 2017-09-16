Игорь Николаев сообщил о том, как дочка справляется с последствиями урагана

Певец с супругой Юлией Проскуряковой очень переживает за свою дочку.В результате стихийного бедствия люди остались без света, а центр Майами затопило.«Юля, конечно, большая и самостоятельная, справится в сложной ситуации, но это очень трудно. (…) В определенные часы, когда выход на улицу разрешен, Юля посещает госпиталь – помогает ухаживать за ранеными. Хорошо, что у нас дома есть небольшой запас продуктов и воды. Потому как в магазины ходить нельзя. Те, которые уцелели, закрыты. Электричество не работает. Дом полностью обесточен. К счастью, у нас есть собственный генератор, который включается по необходимости», – рассказал артист.Юлия старается всегда быть на связи с родными по телефону, чтобы они лишний раз не переживали.