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Игорь Николаев сообщил о том, как дочка справляется с последствиями урагана

Сегодня, 12:43
Старшая наследница популярного исполнителя Игоря Николаева оказалась в центре урагана "Ирма", который обрушился на Майами.

Игорь Николаев сообщил о том, как дочка справляется с последствиями урагана
Певец с супругой Юлией Проскуряковой очень переживает за свою дочку.

Игорь Николаев сообщил о том, как дочка справляется с последствиями урагана


В результате стихийного бедствия люди остались без света, а центр Майами затопило.

«Юля, конечно, большая и самостоятельная, справится в сложной ситуации, но это очень трудно. (…) В определенные часы, когда выход на улицу разрешен, Юля посещает госпиталь – помогает ухаживать за ранеными. Хорошо, что у нас дома есть небольшой запас продуктов и воды. Потому как в магазины ходить нельзя. Те, которые уцелели, закрыты. Электричество не работает. Дом полностью обесточен. К счастью, у нас есть собственный генератор, который включается по необходимости», – рассказал артист.

Игорь Николаев сообщил о том, как дочка справляется с последствиями урагана


Юлия старается всегда быть на связи с родными по телефону, чтобы они лишний раз не переживали.

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Ключевые слова: Игорь Николаев, Юлия Проскурякова

Количество просмотров: 3 341
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, svirelin.ru, ivona.bigmir.net

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