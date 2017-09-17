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Появилась новая версия гибели бывшей участницы группы "Бандэрос"

Сегодня, 16:28
Несколько дней назад стало известно о кончине бывшей участницы популярной группы "Бандэрос" Рады Змихновской.

Появилась новая версия гибели бывшей участницы группы "Бандэрос"
Солисты коллектива рассказали о последних днях ее жизни и поведали, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Но большинство пользователей Сети считают, что артистка скончалась не из-за этого, а в результате огромного количества пластических операций.

Фанаты уверены, что Рада очень боялась постареть, поэтому старалась сохранить молодость как можно дольше.

Появилась новая версия гибели бывшей участницы группы "Бандэрос"


Даже в Интернете нельзя найти никакой информации о годе рождения певицы, но по некоторым сведениям, ей было 40 лет.

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Ключевые слова: Рада Змихновская

Количество просмотров: 10 712
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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