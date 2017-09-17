Появилась новая версия гибели бывшей участницы группы "Бандэрос"

Солисты коллектива рассказали о последних днях ее жизни и поведали, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Но большинство пользователей Сети считают, что артистка скончалась не из-за этого, а в результате огромного количества пластических операций.Фанаты уверены, что Рада очень боялась постареть, поэтому старалась сохранить молодость как можно дольше.Даже в Интернете нельзя найти никакой информации о годе рождения певицы, но по некоторым сведениям, ей было 40 лет.