Ольга Бузова обиделась на участников и ушла с "лобного места"

А все началось с того, что участники были недовольны тем, что Ольга решила оставить на проекте Леру Фрост, которая спровоцировала драку. Жители телестройки в результате отказались обсуждать проблемы в отношениях Майи Донцовой и Алексея Купина.«Вам своя личная жизнь неинтересна? Вам ваши отношения неинтересны? Я покидаю «лобное место», если тебе неинтересно разговаривать про твои отношения», — сказала телеведущая, покинув "лобное место".Но в итоге через некоторое время она взяла себя в руки и вернулась к участникам.«Вы знаете, как я всегда за вас переживаю. Мне очень неприятно было слушать то, что было на «лобном месте» несколько минут назад. Мне неприятно, как человеку, который так к вам относится. Ладно, я переживу это», — заявила Ольга.Жители "Дома-2" извинились перед Ольгой, и конфликт был исчерпан.