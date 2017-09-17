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Ольга Бузова обиделась на участников и ушла с "лобного места"

Сегодня, 22:41
В недавнем выпуске телепроекта "Дом-2" телеведущая Ольга Бузова не смогла сдержать своих эмоций и ушла с "лобного места".

Ольга Бузова обиделась на участников и ушла с "лобного места"
А все началось с того, что участники были недовольны тем, что Ольга решила оставить на проекте Леру Фрост, которая спровоцировала драку. Жители телестройки в результате отказались обсуждать проблемы в отношениях Майи Донцовой и Алексея Купина.

«Вам своя личная жизнь неинтересна? Вам ваши отношения неинтересны? Я покидаю «лобное место», если тебе неинтересно разговаривать про твои отношения», — сказала телеведущая, покинув "лобное место".

Ольга Бузова обиделась на участников и ушла с "лобного места"


Но в итоге через некоторое время она взяла себя в руки и вернулась к участникам.

«Вы знаете, как я всегда за вас переживаю. Мне очень неприятно было слушать то, что было на «лобном месте» несколько минут назад. Мне неприятно, как человеку, который так к вам относится. Ладно, я переживу это», — заявила Ольга.

Ольга Бузова обиделась на участников и ушла с "лобного места"


Жители "Дома-2" извинились перед Ольгой, и конфликт был исчерпан.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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Ольга Бузова обиделась на участников и ушла с "лобного места" В недавнем выпуске телепроекта "Дом-2" телеведущая Ольга Бузова не смогла сдержать своих эмоций и ушла с "лобного места".
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