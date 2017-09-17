Ольга Бузова обиделась на участников и ушла с "лобного места"

«Вам своя личная жизнь неинтересна? Вам ваши отношения неинтересны? Я покидаю «лобное место», если тебе неинтересно разговаривать про твои отношения», — сказала телеведущая, покинув "лобное место".
Но в итоге через некоторое время она взяла себя в руки и вернулась к участникам.
«Вы знаете, как я всегда за вас переживаю. Мне очень неприятно было слушать то, что было на «лобном месте» несколько минут назад. Мне неприятно, как человеку, который так к вам относится. Ладно, я переживу это», — заявила Ольга.
Жители "Дома-2" извинились перед Ольгой, и конфликт был исчерпан.